Окупанти за день понад 70 разів вдарили по Сумській області: пошкоджено будинок, виникла пожежа

Окупанти сьогодні, 10 вересня, понад 70 разів "били" по громадах Сумської області. В результаті пошкоджено кілька житлових будинків і автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Миколаївській громаді артобстріл був зафіксований вранці, всього було три прильоти. У Краснопільській громаді об 11 ранку ворог здійснив мінометний обстріл – чотири прильоти. Опівдні росіяни били з артилерії, а о 15 годині в результаті обстрілу з мінометів зайнялося поле площею близько двох гектарів.

У Середино-Будській громаді після 14 години почалися обстріли: два прильоти міномета, понад 15 прильотів автоматичного гранатомета і 16 прильотів з САУ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, електромережу та автомобіль.

По Великописарівській громаді обстріл вівся після 14 години. Ворог п'ять разів ударив зі ствольної артилерії. По Есманьській громаді близько 15.20 з боку РФ прилетіло чотири міни.