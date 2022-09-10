RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти за день понад 70 разів вдарили по Сумській області: пошкоджено будинок, виникла пожежа

Фото: окупанти за день понад 70 разів вдарили по Сумській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти сьогодні, 10 вересня, понад 70 разів "били" по громадах Сумської області. В результаті пошкоджено кілька житлових будинків і автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Миколаївській громаді артобстріл був зафіксований вранці, всього було три прильоти. У Краснопільській громаді об 11 ранку ворог здійснив мінометний обстріл – чотири прильоти. Опівдні росіяни били з артилерії, а о 15 годині в результаті обстрілу з мінометів зайнялося поле площею близько двох гектарів.

У Середино-Будській громаді після 14 години почалися обстріли: два прильоти міномета, понад 15 прильотів автоматичного гранатомета і 16 прильотів з САУ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, електромережу та автомобіль.

По Великописарівській громаді обстріл вівся після 14 години. Ворог п'ять разів ударив зі ствольної артилерії. По Есманьській громаді близько 15.20 з боку РФ прилетіло чотири міни.

Раніше повідомлялося, що вчора окупанти завдали удару по лікарні у Великій Писарівці Сумської області. В результаті вибуху постраждали також ліцей, два приватних будинки і дитсадок, що знаходяться поруч.

Нагадаємо, вночі 8 вересня ворог обстріляв прикордоння Сумської області, випустивши 21 снаряд по Юнаківській громаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниСумская область