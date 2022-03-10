Оккупанты деморализованы слухами о несостоятельности РФ платить, – Генштаб ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Украинский Генштаб констатировал, что личный состав российских войск на территории Украины изолирован от объективной информации. Однако известия о реальном положении дел в России все же поступают к оккупантам.

"Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности Министерства обороны РФ выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", – говорится в сообщении.