UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты деморализованы слухами о несостоятельности РФ платить, – Генштаб ВСУ

Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает фиксировать деморализацию в среде российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Украинский Генштаб констатировал, что личный состав российских войск на территории Украины изолирован от объективной информации. Однако известия о реальном положении дел в России все же поступают к оккупантам.

"Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности Министерства обороны РФ выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", – говорится в сообщении.

К слову, под Черниговом российские оккупанты ищут способы сдаться в плен Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойска РФВторжение России в УкраинуВойна России против Украины