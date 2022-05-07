Оккупанты не дают забирать бойцов ВСУ с поля боя. В Запорожской области продолжаются бои
Российские военные не дают унести раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя в Запорожской области. Также они распространяют фейк о сокрытии потерь со стороны ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.
"Оккупанты пытаются распространить информацию, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя. Мол, таким образом Украина пытается скрыть собственные военные потери, - говорится в сообщении. - На самом деле - все зеркально наоборот. Мало того: часто российские военные сами не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности".
В ОВА добавляют, что на Запорожском направлении враг с чрезвычайной жестокостью постоянно обстреливает позиции украинских военных.
"В городе Орехов в результате обстрела горели четыре складских помещения ООО "Оптимусагро Трейд", горела крыша жилого дома и хозяйственное сооружение - пожарные ликвидировали эти пожары", - добавляют в ведомстве.
Как сообщалось, российская армия уничтожила три автомобильных моста в населенных пунктах Циркуны и Русские Тишки Харьковской области, чтобы замедлить наступление ВСУ.
Напомним, вчера, 6 мая, ВСУ в ходе контрнаступления освободили несколько населенных пунктов Харьковской области. Контрнаступление украинских войск под Харьковом началось 5 мая. Противника удалось оттеснить от областного центра на 40 километров.
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