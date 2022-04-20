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Оккупанты не дают гражданским выйти из "Азовстали". Нужно привлечь третью страну, - "Азов"

Фото: "Азов" призывает привлечь третью страну к эвакуации из Мариуполя (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь рассказал, что российские оккупанты не позволяют мирным жителям Мариуполя покинуть территорию "Азовстали". Они постоянно обстреливают территорию завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение "Калины".

"По поводу гражданских на "Азовстали". Они не могут покинуть подвалы, они боятся, потому что постоянные обстрелы, несмотря на заявления РФ о соблюдении режима тишины. Безопасно покинуть территорию "Азовстали" нет возможности", - сказал он.

Паламарь отметил, что провести эвакуацию из Мариуполя удастся лишь при условии, что Россия будет придерживаться взятых на себя обязательств. Чтобы это обеспечить, он призвал включить в эвакуацию третью страну.

"Только таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не держим, мы просим их выпустить... Мы призываем весь цивилизованный мир присоединиться к гарантиям безопасности", - подчеркнул "Калина".

Напомним, сегодня утром стало известно, что Украина и РФ договорились о гуманитарном коридоре для эвакуации из "Азовстали". Однако вечером стало известно, что оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не знает, когда удастся разблокировать Мариуполь и назвал два пути для этого.

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