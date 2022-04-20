Окупанти не дають цивільним вийти з "Азовсталі". Потрібно залучити третю країну, - "Азов"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення "Калини".

"Щодо цивільних на "Азовсталі". Вони не можуть покинути підвали, вони бояться, бо постійні обстріли, попри заяви РФ про дотримання режиму тиші. Безпечно покинути територію "Азовсталі" немає можливості", - сказав він.

Паламар зазначив, що провести евакуацію з Маріуполя вдасться лише за умови, що Росія буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Щоб це забезпечити, він закликав долучити до евакуацію третю країну.

"Лише таким чином та за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть з заводу. Ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити... Ми закликаємо весь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки", - наголосив "Калина".