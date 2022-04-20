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Зеленский о Мариуполе: Не знаю, когда мы сможем разблокировать. Есть два пути

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Киев, Среда 20 апреля 2022 20:13
Зеленский о Мариуполе: Не знаю, когда мы сможем разблокировать. Есть два пути Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что пока не может сказать, когда украинская армия сможет разблокировать Мариуполь. По его словам, для этого есть два пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства после встречи с главой Евросовета.

"Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам открыто. Все ребята в Мариуполе хотят победы, хотят деблокады, они не собираются сдаваться врагу", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что разблокировать Мариуполь можно или военным путем, или дипломатическим.

"Для того, чтобы разблокировать Мариуполь, есть два пути. Первый - это серьезная тяжелая вооруженная помощь, на которую мы и они рассчитываем, и совместными действиями мы можем разблокировать Мариуполь. Пока что у нас этой техники недостаточно. Второй путь - дипломатический. Пока на это не соглашается РФ", - пояснил он.

Напомним, до этого глава государства заявлял, что ситуация в Мариуполе ухудшается.

Как отмечал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, российские оккупанты четвертый день бомбардируют "Азовсталь", где находятся украинские военные и мирные жители.

Он также объяснил, почему деблокада Мариуполя сегодня нереальна.

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