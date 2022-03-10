Оккупанты под Черниговом ищут способ сдаться в плен, - Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины дают отпор российским оккупантам во всех направлениях. Противник несет потери в личном составе, вооружении и технике.

До военных доходит информация о позорном для РФ состоянии вещей и о том, что министерство обороны России не сможет выплачивать им денежное обеспечение. Поэтому они готовы сдаваться в плен.

"В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен", - сообщили в Генштабе.

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