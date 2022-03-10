Окупанти під Черніговом шукають спосіб здатися в полон, - Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України дають відсіч російським окупантам у всіх напрямках. Противник зазнав втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

До військових доходить інформація про ганебний для РФ стан речей і про те, що Міністерство оборони Росії не зможе виплачувати їм грошове забезпечення. Тому вони готові здаватися в полон.

"У районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон", - повідомили в Генштабі.

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