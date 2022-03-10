Окупанти під Черніговом шукають спосіб здатися в полон, - Генштаб
Російські військові в Чернігівській області шукають способи здатися в полон, оскільки зазнали втрати особового складу, техніки та озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України дають відсіч російським окупантам у всіх напрямках. Противник зазнав втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.
До військових доходить інформація про ганебний для РФ стан речей і про те, що Міністерство оборони Росії не зможе виплачувати їм грошове забезпечення. Тому вони готові здаватися в полон.
"У районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон", - повідомили в Генштабі.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ показали нову "колекцію" полонених.
А також повідомляли про те, що українські військові розгромили окупантів у напрямку до Броварів.
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