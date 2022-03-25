Окупанти частково пробили сухопутний коридор від Криму до Донбасу, - Генштаб
Російським військам частково вдалося пробити сухопутний коридор від окупованого Криму до Донбасу. Але за місяць війни не змогли досягти основних цілей військової кампанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що противнику досі не вдалося домогтися основних цілей широкомасштабної війни - блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Але в той же час не можна не відзначити його просування на півдні країни.
"Частково ворог домігся успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим і частиною Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше українська розвідка заявляла, що все більше російських військових переходять зі зброєю в руках на бік України.
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