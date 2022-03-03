Оккупанты все чаще стали сдаваться в плен, - СБУ

"В районе Николаева ВСУ обезвредили российский десант, который пытался высадиться. Часть оккупантов сразу сдались в плен. Российский десантник в разговоре с матерью рассказал ей, где он воевал на самом деле. И заодно просил, чтобы солдатские матери выходили на протесты с требованиями забрать войска из Украины", - привели единичный пример в службе.

В ведомстве добавляют, что впоследствии близ Николаева добровольно сдались в плен еще шесть российских танкистов.

В СБУ напомнили, что для родственников российских солдат в Украине недавно функционирует Объединенный центр.

"Сюда могут обращаться матери русских солдат, которые хотят забрать из плена своих сыновей", - пояснили в пресс-службе.

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