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Окупанти все частіше стали здаватися в полон, - СБУ

Автор: Наталія Гурковська

Опір українців та ЗСУ поступово зменшили запал російських окупантів. Тож частішають випадки, коли російські солдати та офіцери здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ, при чому цілими групами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"У районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України", - навели непоодинокий приклад в службі.

В відомстві додають, що згодом поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.

В СБУ нагадали, що для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр.

"До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів", - пояснили в прес-службі.

Для звернень громадян цілодобово працюють телефони:

  • +38 067 650 83 32
  • +38 098 087 36 01

та електронна пошта: united.centre.ssu@gmail.com.

Нагадаємо, близько 9 тис. російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.

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