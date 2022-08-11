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Оккупанты снова бьют вблизи ЗАЭС, - Энергоатом

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Украина, Четверг 11 августа 2022 18:16
Оккупанты снова бьют вблизи ЗАЭС, - Энергоатом Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Очередным обстрелам подверглись пожарная часть, расположенная по территории ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции", - говорится в сообщении.

Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб.

"На этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", - добавляют в Энергоатоме.

Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".

ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

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