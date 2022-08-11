Окупанти знову гатять поблизу ЗАЕС, - Енергоатом

Російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції", - йдеться в повідомленні.

Отже, окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб.

"Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає", - додають в Енерогатомі.