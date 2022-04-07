Оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении, - Генштаб

Российские военные уже 43-й день убивают мирное население Украины. В частности, вероятно, что враг будет пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Сообщается, что предположительно оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.
Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Однако, попытки наступления успеха не имели.
Ранее мы сообщали, что у Луганской области оккупанты разрушили все больницы.
Также мы писали, что ВСУ разбили подразделение российской артиллерии в Херсонской области.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!