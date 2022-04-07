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Окупанти намагатимуться прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку, - Генштаб

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Четвер 07 квітня 2022 19:10
Окупанти намагатимуться прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку, - Генштаб Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові вже 43-й день вбивають мирне населення України. Зокрема, ймовірно, що ворог буде намагатися прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що імовірно окупанти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону Збройних сил України в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.

Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Однак, спроби наступу успіху не мали.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні.

Також ми писали, що ЗСУ розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області.

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