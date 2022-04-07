Окупанти намагатимуться прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку, - Генштаб
Російські військові вже 43-й день вбивають мирне населення України. Зокрема, ймовірно, що ворог буде намагатися прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Повідомляється, що імовірно окупанти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону Збройних сил України в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.
Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Однак, спроби наступу успіху не мали.
Раніше ми повідомляли, що у Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні.
Також ми писали, що ЗСУ розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області.
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