Оккупанты из-за боязни обстрелов спрятали танки у энергоблока ЗАЭС: что известно

Российские военные затянули не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

"Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в "Энергоатоме", в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину.

"Военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машзалу энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС!" – отмечают в "Энергоатоме".