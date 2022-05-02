Оккупанты так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление в Харьковской области, - СБУ

Сообщается, что на оккупантов даже не действуют угрозы расстрела за невыполнение приказа.

"Мы, короче ... отказались от этой ху*нет, понял? И нас здесь держат в общем жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", - жалуется оккупант своему знакомому в РФ.

Также на вопрос о причине отказа отвечает: "Ну они прямо на передовую отправляют. И нас на мясо... А там сидит чисто артиллерия... а под артиллерию лезть - это вообще ужас", - объясняет оккупант