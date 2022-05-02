Окупанти так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ у Харківській області, - СБУ

Повідомляється, що на окупантів навіть не діють погрози розстрілу за невиконання наказу.

"Ми, коротше… відмовилися від цієї ху*ні, зрозумів? І нас тут тримають загалом жорстко, мало не до розстрілу. Ми хочемо поїхати, а нас не відправляють. Він каже: нам сказали вас розстріляти", - скаржиться окупант своєму знайомому у РФ.

Також на запитання про причину відмови відповідає: "Ну вони прямо на передову відправляють. І нас на м'ясо... А там сидить чисто артилерія... а під артилерію лізти - це взагалі жах", - пояснює окупант