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Окупанти так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ у Харківській області, - СБУ

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта під Ізюмом Харківської області. З'ясувалось, що загарбники так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що на окупантів навіть не діють погрози розстрілу за невиконання наказу.

"Ми, коротше… відмовилися від цієї ху*ні, зрозумів? І нас тут тримають загалом жорстко, мало не до розстрілу. Ми хочемо поїхати, а нас не відправляють. Він каже: нам сказали вас розстріляти", - скаржиться окупант своєму знайомому у РФ.

Також на запитання про причину відмови відповідає: "Ну вони прямо на передову відправляють. І нас на м'ясо... А там сидить чисто артилерія... а під артилерію лізти - це взагалі жах", - пояснює окупант

Раніше ми повідомляли, що окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки.

Також ми писали, що окупанти, які відчули силу ЗСУ, закликають приятелів не їхати на війну в Україну.

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