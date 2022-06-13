Оккупанты в Боровой распустили местных полицейских-предателей

Российские оккупанты в Боровой (Харьковской области) распустили местных полицейских, которые перешли на их сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Боровского поселкового совета.

Сообщается, что Боровская община ровно два месяца как оккупирована россиянами. Но в последнее время начались чистки, в частности, российские ставленники уволили местных полицейских, которые изменили присяге и работали в так называемой "народной милиции".

Однако есть коллаборанты, которые налаживают сотрудничество с врагом. Фейковый отдел образования уже начал подготовку к новому учебному году и планирует открыть четыре школы к 1 сентября. В настоящее время собирается информацию об учениках и учителях, которые остались на оккупированной территории.

Боевые действия на территории общины не ведутся, но наблюдается присутствие живой силы оккупантов и военной техники. Периодически проходит ротация войск.