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Окупанти у Боровій розпустили місцевих поліцейських-зрадників

Фото: російські окупанти в Боровій розпустили поліцейських (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти в Боровій (Харківської області) розпустили місцевих поліцейських, які перейшли на їхній бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Борівської селищної ради.

Повідомляється, що Борівська громада рівно два місяці як окупована росіянами. Але останнім часом почалися чистки, зокрема, російські ставленики звільнили місцевих поліцейських, які зрадили присязі і працювали в так званій "народній міліції".

Однак є колаборанти, які налагоджують співпрацю з ворогом. Фейковий відділ освіти вже розпочав підготовку до нового навчального року і планує відкрити чотири школи до 1 вересня. В даний час збирається інформацію про учнів і вчителів, які залишилися на окупованій території.

Бойові дії на території громади не ведуться, але спостерігається присутність живої сили окупантів та військової техніки. Періодично проходить ротація військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти призначили гауляйтером Борової білоруського чиновника Андрія Семашка.

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ХарківВійна Росії проти України