Окупанти у Боровій розпустили місцевих поліцейських-зрадників

Російські окупанти в Боровій (Харківської області) розпустили місцевих поліцейських, які перейшли на їхній бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Борівської селищної ради.

Повідомляється, що Борівська громада рівно два місяці як окупована росіянами. Але останнім часом почалися чистки, зокрема, російські ставленики звільнили місцевих поліцейських, які зрадили присязі і працювали в так званій "народній міліції".

Однак є колаборанти, які налагоджують співпрацю з ворогом. Фейковий відділ освіти вже розпочав підготовку до нового навчального року і планує відкрити чотири школи до 1 вересня. В даний час збирається інформацію про учнів і вчителів, які залишилися на окупованій території.

Бойові дії на території громади не ведуться, але спостерігається присутність живої сили окупантів та військової техніки. Періодично проходить ротація військ.