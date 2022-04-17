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Окупанти бомблять і штурмують Маріуполь, готуються до десантної морської операції, - Генштаб ЗСУ

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Неділя 17 квітня 2022 07:16
Окупанти бомблять і штурмують Маріуполь, готуються до десантної морської операції, - Генштаб ЗСУ Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ на початок 53-ої доби протистояння захисників України російському військовому вторгненню розповіли про оперативну обстановку, про скупчення ворожих військ на території нашої країни та триваючі атаки по Маріуполю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Ворожі підрозділи, які знаходяться в нашій країні, мають значні проблеми із забезпеченням, при цьому змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

"У підрозділах окупантів, що знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального, що постачається та харчування", - зазначається у зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках загарбники не робили активних дій. Певні підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей.

На Сіверському напрямку зберігається ймовірність ворожих ракетних ударів і артилерійських обстрілів з території РФ по об'єктах військової та цивільної інфраструктури в Чернігівській і Сумській областях.

На Слобожанському напрямку не відзначено змін у складі та положенні сил противника. Рашисти продовжують часткове блокування Харкова та обстріли його житлових районів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Крім того, окупанти проводили штурмові дії в районі морського порту.

"Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється", - розповіли в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворога зосереджується на утриманні займаних позицій. У ЗСУ повідомили про наявність інформації, що в невизнаному Придністров'ї (територія Молдови) за участю представників ФСБ була проведена перевірка боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілкових бригад збройних формувань "ПМР". Виявилося, що перевіряються підрозділи не готові до ведення бойових дій.

"На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Ці дії заохочуються їх військовим командуванням", - йдеться у зведенні Генштабу.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі бійці ЗСУ відбили 10 атак військ РФ і знищили десятки одиниць бронетехніки ворога.

Також ми писали, що ЗСУ за минулу добу знищили 13 повітряних цілей окупантів: літак, вертоліт, 5 безпілотників і 6 крилатих ракет.

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