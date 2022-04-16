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В зоне ООС украинские военные отразили 10 атак. Уничтожены десятки единиц бронетехники врага

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Донбасс, Суббота 16 апреля 2022 22:31
В зоне ООС украинские военные отразили 10 атак. Уничтожены десятки единиц бронетехники врага Фото: уничтоженная техника оккупантов (t me ressentiment channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины в зоне операции Объединенных сил (ООС) за последние сутки отразили 10 вражеских атак. Уничтожено почти 40 единиц бронетехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Оккупанты 10 раз безуспешно пытались атаковать позиции украинских военных в зоне ООС. Противник отступил с большими потерями.

В частности, украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артсистемы, 34 единицы бронированной и автомобильной техники противника.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили над Донбассом 4 беспилотника типа "Орлан-10" и 2 крылатые ракеты.

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о готовности российских оккупантов к наступлению на Донбассе.

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