ВСУ за сутки уничтожили 13 воздушных целей оккупантов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, за прошедший день потери противника составили:

"16 апреля 2022 года уничтожено 13 воздушных целей российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, что днем ранее украинские военные поразили 7 воздушных целей захватчиков, сбив самолет, вертолет, несколько беспилотников и крылатых ракет. Тогда в ВС ВСУ отметили, что из-за больших потерь войска РФ существенно снизили активность в воздушном пространстве Украины.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе бойцы ВСУ отразили 10 атак войск РФ и уничтожили десятки единиц бронетехники врага.

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