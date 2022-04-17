ВСУ за сутки уничтожили 13 воздушных целей оккупантов
Военные ВСУ нанесли вражеской военной авиации очередные потери, уничтожив за минувшие сутки 13 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
"16 апреля 2022 года уничтожено 13 воздушных целей российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Так, за прошедший день потери противника составили:
- 1 самолеты;
- 1 вертолеты;
- 5 БпЛА (ОТР);
- 6 крылатые ракеты.
Напомним, что днем ранее украинские военные поразили 7 воздушных целей захватчиков, сбив самолет, вертолет, несколько беспилотников и крылатых ракет. Тогда в ВС ВСУ отметили, что из-за больших потерь войска РФ существенно снизили активность в воздушном пространстве Украины.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе бойцы ВСУ отразили 10 атак войск РФ и уничтожили десятки единиц бронетехники врага.
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