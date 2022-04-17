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ВСУ за сутки уничтожили 13 воздушных целей оккупантов

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Воскресенье 17 апреля 2022 01:12
ВСУ за сутки уничтожили 13 воздушных целей оккупантов Фото: сбитый украинскими военными российский вертолет (t.me/u_now)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ нанесли вражеской военной авиации очередные потери, уничтожив за минувшие сутки 13 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"16 апреля 2022 года уничтожено 13 воздушных целей российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Так, за прошедший день потери противника составили:

  • 1 самолеты;
  • 1 вертолеты;
  • 5 БпЛА (ОТР);
  • 6 крылатые ракеты.

Напомним, что днем ранее украинские военные поразили 7 воздушных целей захватчиков, сбив самолет, вертолет, несколько беспилотников и крылатых ракет. Тогда в ВС ВСУ отметили, что из-за больших потерь войска РФ существенно снизили активность в воздушном пространстве Украины.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе бойцы ВСУ отразили 10 атак войск РФ и уничтожили десятки единиц бронетехники врага.

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