Оккупанты блокируют поставки лекарств в медучреждения оккупированных территорий, - Минздрав

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

"Оккупанты блокируют поставки лекарств с подконтрольных Украине территорий и используют ситуацию как один из способов принуждения к взаимодействию с ними",- пишет пресс-служба Минздрава.

Своими противоправными действиями, Россия в очередной раз нарушает нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны.