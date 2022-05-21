Окупанти блокують поставки ліків у медзаклади окупованих територій, - МОЗ

Медичні заклади тимчасово окупованих територій України мають проблеми з забезпеченням необхідними ліками. Поставки блокують російські військові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.
"Окупанти блокують постачання ліків з підконтрольних Україні територій і використовують ситуацію як один зі способів примусу до взаємодії з ними", - пише пресслужба МОЗ.
Своїми протиправними діями, Росія вкотре порушує норми Конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.