Оккупанты блокировали гуманитарную помощь ООН жителям Донбасса

Как отмечается в сообщении, в 09:40 26 февраля транспортные средства с гуманитарным грузом с представителями Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR (УВКБ ООН) (всего 11 грузовых автомобилей) прибыли на КПВВ "Счастье".

Однако в 13:50 российская сторона предоставила информацию, согласно которой она отказала в получении гуманитарного груза.

Представителями ООН принято решение об отправке транспортных средств в г. Северодонецк.

Следует отметить, что основа этого груза - гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения'я, получение которых имеет особое значение в условиях эпидемии короновірусної.

Украинская сторона направила соответствующие ноты к СММ ОБСЕ и намерена поставить этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ, которое ожидается 3 марта, отмечается в сообщенни.