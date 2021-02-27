Окупанти блокували гуманітарну допомогу ООН жителям Донбасу

Як зазнається в повідомленні, о 09:40 26 лютого транспортні засоби з гуманітарним вантажем з представниками Управління верховного комісара ООН у справах біженців UNHCR (УВКБ ООН) (загалом 11 вантажних автомобілів) прибули на КПВВ "Щастя".

Однак о 13:50 російська сторона надала інформацію, згідно з якою вона відмовила в отриманні гуманітарного вантажу.

Представниками ООН прийнято рішення про відправлення транспортних засобів до м. Сєвєродонецьк.

Слід зазначити, що основа цього вантажу - гігієнічні набори для шкіл та закладів охорони здоров'я, отримання яких має особливе значення в умовах короновірусної епідемії.

Українська сторона направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ та має намір поставити це питання на обговорення під час наступного засідання ТКГ, яке очікується 3 березня, зазначається в повідмленні.