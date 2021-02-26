Зеленский сменил состав делегации Украины в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 26 февраля.

Кроме того, президент вывел из состава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Юлию Свириденко.

Зеленский ввел в состав делегации Украины советника Офиса президента Викторию Страхову. Она будет членом делегации, представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина готова продолжать консультации в рамках ТКГ, но только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.

Кроме того, Кравчук говорил, что договариваться с Россией "практически невозможно". Он также не видит перспектив продвижения в переговорном процессе.

Добавим, что 16 февраля во время заседания политической подгруппы ТКГ по урегулированию на Донбассе украинская делегация пыталась выяснить, какую территорию Россия понимает под понятием "ОРДЛО".