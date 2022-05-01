Оккупанты снова безуспешно пытались наступать на Востоке. Понесли потери

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Востоке. Однако, все безрезультатно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Украинские военные дают отпор российским оккупантам. На Изюмском направлении враг понес потери среди личного состава и техники.
"На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери", - пишет пресс-служба.
Штурмовые действия враг осуществлял и в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также безрезультатно.
"Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времевка и зеленое Поле", - добавляет пресс-служба.
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