Окупанти знову безуспішно намагалися наступати на Сході. Зазнали втрат

Українські військові дають відсіч російським окупантам. На Ізюмському напрямку ворог зазнав втрат серед особового складу та техніки.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат", - пише пресслужба.

Штурмові дії ворог здійснював й в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Також безрезультатно.

"Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле", - додає пресслужба.