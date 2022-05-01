Окупанти знову безуспішно намагалися наступати на Сході. Зазнали втрат

Російські окупанти продовжують намагатися наступати на Сході. Однак, усе безрезультатно.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Українські військові дають відсіч російським окупантам. На Ізюмському напрямку ворог зазнав втрат серед особового складу та техніки.
"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат", - пише пресслужба.
Штурмові дії ворог здійснював й в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Також безрезультатно.
"Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле", - додає пресслужба.
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