Оккупанты бежали, как мыши. Военные рассказали об освобождении Изюма

В ходе наступления бойцов Вооруженных сил Украины в районе Изюма российские солдаты бросали технику и добивали своих раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ военных 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ЗСУ, который приводит Генштаб.
“Они бежали, как мыши. Бежали, бросали все - технику, своих людей. Был даже их солдат, которого ранили, они его застрелили, чтобы просто убежать”, - рассказал один из военных.
При этом еще один солдат ВСУ добавил, что пять российских танков бросились в бегство, когда на них выехал один украинский танк и три БМП.
Также, по его словам, наши военные в ходе битв за Изюм уничтожили российскую машину с боеприпасами, два танка и еще один - взяли как трофей.
Напомним, 11 сентября стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и подняли над зданием горсовета украинские флаги.
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