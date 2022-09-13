Окупанти тікали, як миші. Військові розповіли про звільнення Ізюму

В ході наступу бійців Збройних сил України в районі Ізюму російські солдати кидали техніку і добивали своїх поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь військових 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, яку наводить Генштаб.
"Вони тікали, як миші. Тікали, кидали все - техніку, своїх людей. Був навіть їх солдат, якого поранили, вони його застрелили, щоб просто втекти", - розповів один з військових.
При цьому ще один солдат ЗСУ додав, що п'ять російських танків кинулися тікати, коли на них виїхав один український танк і три БМП.
Також, за його словами, наші військові в ході битв за Ізюм знищили російську машину з боєприпасами, два танки і ще один - взяли як трофей.
Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і підняли над будівлею міськради українські прапори.
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