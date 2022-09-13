Окупанти тікали, як миші. Військові розповіли про звільнення Ізюму

"Вони тікали, як миші. Тікали, кидали все - техніку, своїх людей. Був навіть їх солдат, якого поранили, вони його застрелили, щоб просто втекти", - розповів один з військових.

При цьому ще один солдат ЗСУ додав, що п'ять російських танків кинулися тікати, коли на них виїхав один український танк і три БМП.

Також, за його словами, наші військові в ході битв за Ізюм знищили російську машину з боєприпасами, два танки і ще один - взяли як трофей.