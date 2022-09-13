UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты бегут из Мелитополя в сторону Крыма, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news.zp.ua)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам Федорова, чтобы вывезти награбленное в Запорожской области, военные взламывают гаражи и похищают гражданские машины. Мэр Мелитополя также призвал владельцев машин заранее обезопасить свой транспорт.

Напомним, что сегодня 13 сентября, в оккупированном Мелитополе снова прогремели взрывы в районе военного аэродрома.

Также мы сообщали, что ранее в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВторжение России в УкраинуМелитополь