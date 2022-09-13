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Окупанти тікають з Мелітополя в бік Криму, - Федоров

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp.ua)
Автор: Константин Широкун

Окупанти тікають з Мелітополя Запорізької області в бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами Федорова, щоб вивезти награбоване в Запорізькій області, військові зламують гаражі і викрадають цивільні машини. Мер Мелітополя також закликав власників машин заздалегідь убезпечити свій транспорт.

Нагадаємо, що сьогодні 13 вересня, в окупованому Мелітополі знову прогриміли вибухи в районі військового аеродрому.

Також ми повідомляли, що раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

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