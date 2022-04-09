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Оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе

Фото: оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты атаковали позиции пограничников в Луганской области дронами-камикадзе. Вражеский беспилотник самолетного типа был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, который атаковал их позиции. Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где на то время не было военнослужащих", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, никто из пограничников не пострадал.

Фото: оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе (facebook.com/DPSUkraine)

Напомним, российские военные продолжают обстреливать Луганскую область. В полночь оккупанты обстреляли Северодоцецк, в результате чего загорелся многоэтажный жилой дом.

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