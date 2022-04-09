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Окупанти атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе

Фото: окупанти атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе. Ворожий безпілотник літакового типу був знищений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, ніхто з прикордонників не постраждав.

Фото: окупанти атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе (facebook.com/DPSUkraine)

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Луганську область. Опівночі окупанти обстріляли Сєвєродоцецьк, внаслідок чого загорівся багатоповерховий житловий будинок.

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