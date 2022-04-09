ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе

Новина українською →
Луганская область, Суббота 09 апреля 2022 13:30
Оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе Фото: оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты атаковали позиции пограничников в Луганской области дронами-камикадзе. Вражеский беспилотник самолетного типа был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, который атаковал их позиции. Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где на то время не было военнослужащих", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, никто из пограничников не пострадал.

Фото: оккупанты атаковали пограничников в Луганской области дронами-камикадзе (facebook.com/DPSUkraine)

Напомним, российские военные продолжают обстреливать Луганскую область. В полночь оккупанты обстреляли Северодоцецк, в результате чего загорелся многоэтажный жилой дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну