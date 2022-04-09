Окупанти атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе
Російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе. Ворожий безпілотник літакового типу був знищений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.
"Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, ніхто з прикордонників не постраждав.
Фото: окупанти атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе (facebook.com/DPSUkraine)
Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Луганську область. Опівночі окупанти обстріляли Сєвєродоцецьк, внаслідок чого загорівся багатоповерховий житловий будинок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.