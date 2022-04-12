Оккупанты атаковали фосфорными бомбами село в Запорожской области. Разрушены дома

"Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, обстреливая жилые дома в мирных населенных пунктах, в том числе запрещенными боеприпасами. В ночь на 12 апреля село Новояковлевка было обстреляно фосфорными бомбами. Благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых и погибших нет. Есть поврежденные дома", - говорится в сообщении.

Фото: оккупанты атаковали фосфорными бомбами село в Запорожской области (скриншот)

Что такое фосфорные бомбы

Фосфорные бомбы - это боеприпасы, начиненные белым фосфором. Белый фосфор - это огнеопасное воскообразное вещество от бесцветного до желтого светопропускающего цвета с острым запахом чеснока. При контакте с кислородом легко занимается. Температура его горения - около 800 ° C

Во время попадания на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Смертельная доза составляет 0,05-0,15 г. Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвения тканей. В дополнение, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.

Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 года) и Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

Напомним, недавно в Донецкой области российские оккупанты в очередной раз применили фосфорные бомбы при обстреле жилых кварталов. Пострадали гражданские, среди них есть дети.

Добавим, оккупанты также обстреляли Марьянку фосфорными бомбами. В результате огня были повреждены дома.

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