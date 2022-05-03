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Оккупанты из артиллерии обстреляли Врубовку Луганской области: разрушены два дома

Оккупанты обстреляли Врубовку (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска обстреляли из артиллерии Врубовку в Луганской области. В результате разрушены два дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Сообщается, что российская артиллерия открыла огонь по Врубовке, что в Попаснянской общине.

В результате обстрела разрушены два дома. Предварительно - без жертв.

"По нашей информации, во время обстрела люди в Поминальный день решили посетить кладбище. Это их и спасло", - написал глава ОВА.

Оккупанты обстреляли Врубовку (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая.

Также мы писали, что в Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ.

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Луганск