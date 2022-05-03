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Окупанти з артилерії обстріляли Врубівку Луганської області: зруйновано два будинки

Окупанти обстріляли Врубівку (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська обстріляли з артилерії Врубівку у Луганській області. Внаслідок цього зруйновано два будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що російська артилерія відкрила вогонь по Врубівці, що у Попаснянській громаді.

Внаслідок обстрілу зруйновані два будинки. Попередньо - без жертв.

"За нашою інформацією, під час обстрілу люди в Поминальний день вирішили відвідати кладовище. Це їх і врятувало", - написав голова ОВА.

Окупанти обстріляли Врубівку (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до середини травня.

Також ми писали, що у Слов'янську затримали підлітка, який "зливав" окупантам дані про місця дислокації ЗСУ.

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Луганськ