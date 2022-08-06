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Оккупанты активно обстреливают Харьковское направление. ВСУ отбили ряд наступлений, - Генштаб

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Суббота 06 августа 2022 18:46
Оккупанты активно обстреливают Харьковское направление. ВСУ отбили ряд наступлений, - Генштаб Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные за сутки обстреляли около 30 населенных пунктов в Харьковской области. Наши бойцы отбили ряд вражеских штурмов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

  • на Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов;
  • на Северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии неподалеку Янжулевки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты, что в Сумской области;
  • на Харьковском направлении враг обстреливал районы Прудянки, Дуванки, Золочева и еще 27 населенных пунктов. Также ударил авиацией возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки;
  • на Славянском направлении враг ударил из артиллерии по районам населенных пунктов Великая Камышеваха, Сулиговки, Долгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибровное, Грушуваха, Богородичное и Маяк. Отдельные подразделения оккупантов пытались штурмовать в район западной окраины Богородичного, впрочем, наши бойцы дали им отпор;
  • на Краматорском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григоровки, Резниковки, Николаевки, спорного, Звановки, переездного, Калеников, долины и выемки;
  • на Бахмутском направлении оккупанты стреляли вблизи Бахмута, Соледара, Зайцево, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда, а также нанесли удар неподалеку Зайцево, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки. Оккупанты также пытались штурмовать в направлениях Стряповка - Бахмутское, Покровское - Соледар, Покровское - Бахмут, Владимировка - Яковлевка, Возрождение - Вершина, Покровское - Вершина, однако наши бойцы дали отпор врагу;
  • на Авдеевском направлении враг применил ствольную и реактивную артиллерию по районам Авдеевки, Песков, Нетайлового, Невельского и Нью-Йорка. Также оккупанты пытались наступать в направлениях Спартак - Авдеевка, Веселое - Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Александровка - Марьинка, Кирилловка - Павловка и Пречистовка - Новомайорское;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях россияне нанесли удар возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Железнодорожного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Волшебного. Также ударили авиацией в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Свободное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка;
  • на Южнобугском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить продвижения наших бойцов. Также задействовали армейскую авиацию для ударов рядом с Авдеевку;

В акватории Черного моря расположены четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 250 оккупантов.

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