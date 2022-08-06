Оккупанты активно обстреливают Харьковское направление. ВСУ отбили ряд наступлений, - Генштаб

Российские военные за сутки обстреляли около 30 населенных пунктов в Харьковской области. Наши бойцы отбили ряд вражеских штурмов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В акватории Черного моря расположены четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 250 оккупантов.

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