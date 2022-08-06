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Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб

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Субота 06 серпня 2022 18:46
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові за добу обстріляли близько 30 населених пунктів у Харківській області. Наші бійці відбили низку ворожих штурмів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

  • на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання ворогом ракетних й авіаційних ударів;

  • на Сіверському напрямку окупанти обстріляли з артилерії неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що в Сумской области;
  • на Харківському напрямку ворог обстрілював райони Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Також вдарив авіацією біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки;
  • на Слов’янському напрямку ворог вдарив з артилерії по районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк. Окремі підрозділи окупантів намагалися штурмувати в район західної околиці Богородичного, втім наші бійці дали їм відсіч;
  • на Краматорському напрямку ворог обстрілював з танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки;
  • на Бахмутському напрямку окупанти стріляли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда, а також завдали удару неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки. Окупанти також намагалися штурмувати в напрямках Стряпівка - Бахмутське, Покровське - Соледар, Покровське - Бахмут, Володимирівка - Яковлівка, Відродження - Вершина, Покровське - Вершина, однак наші бійці дали ворогу відсіч;
  • на Авдіївському напрямку ворог застосував ствольну та реактивну артилерію по районах Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Також окупанти намагалися наступати у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни завдали удару біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Також вдарили авіацією в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка;
  • на Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати зайняті позиції й не допустити просування наших бійців. Також задіяли армійську авіацію для ударів поруч з Авдіївку;

В акваторії Чорного моря розташовані чотири носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 250 окупантів.

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