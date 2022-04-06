Оккупанты активизируют воздушную разведку, - спикер Одесской ОВА

"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла относительно спокойно, хотя и под сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает активизировать воздушную разведку", - сказал он в утреннем видеообращении.

Также Братчук отметил, что работают украинские силы ПВО и Силы обороны города и области, которые проводят боевые задачи, и осуществляют соответствующие оборонительные операции.

"Мы работаем для фронта, работаем для победы", - подчеркивает спикер ОВА.