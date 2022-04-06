Оккупанты активизируют воздушную разведку, - спикер Одесской ОВА

Российские оккупанты продолжают вести воздушную разведку над Одессой и областью, и ночь прошла под звуки сигналов тревоги. Также в регионе работали наши системы противовоздушной обороны.
Об этом 6 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла относительно спокойно, хотя и под сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает активизировать воздушную разведку", - сказал он в утреннем видеообращении.
Также Братчук отметил, что работают украинские силы ПВО и Силы обороны города и области, которые проводят боевые задачи, и осуществляют соответствующие оборонительные операции.
"Мы работаем для фронта, работаем для победы", - подчеркивает спикер ОВА.
Ранее сообщалось, что 4 апреля по одному из объектов Одессы армия РФ нанесла ракетный удар.
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