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Оккупанты активизировали РСЗО: жителей Никополя предупредили об угрозе обстрела

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Никополь, Вторник 26 июля 2022 23:39
Оккупанты активизировали РСЗО: жителей Никополя предупредили об угрозе обстрела Фото: жителей Никополя предупреждают об активизации РСЗО (voentv.by)
Автор: Артур Родивилов

Жителей Никополя Днепропетровской области предупредили об угрозе новых обстрелов со стороны Каховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Как сообщается, российские оккупанты активизировали РСЗО.

"Друзья, на противоположном берегу водохранилища наблюдается активизация враждебных РСЗО. Будьте внимательны, не подходите к окнам, используйте правило двух стен или находитесь в хранилище. Касается прибрежных территорий", - сообщил Евтушенко.

Напомним, за последнюю неделю оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов.

Ночью 25 июля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с использованием реактивных систем залпового огня.

Ночью 23 июля российский снаряд прилетел в одну из общин Никопольского района.

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