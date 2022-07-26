Окупанти активізували РСЗВ: жителів Нікополя попередили про загрозу обстрілу

Жителів Нікополя Дніпропетровської області попередили про загрозу нових обстрілів з боку Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського РВА Євгена Євтушенка.

Як повідомляється, російські окупанти активізували РСЗВ.

"Друзі, на протилежному березі водосховища спостерігається активізація ворожих РСЗВ. Будьте уважні, Не підходьте до вікон, використовуйте правило двох стін або перебуваєте в сховищі. Стосується прибережних територій", - повідомив Євтушенко.

Нагадаємо, за останній тиждень окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.

Вночі 25 липня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з використанням реактивних систем залпового вогню.

Вночі 23 липня російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

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