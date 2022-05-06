Оккупанты активизировали обстрелы в Запорожской области. Наносят ракетные и авиационные удары

Российские войска 6 мая активизировали обстрелы в Запорожской области. Оккупанты применяют артиллерию, авиацию и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.
"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но осуществлял огневой влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения", - говорится в сообщении.
Сегодня российская армия около 11:00 обстреляла из авиации и артиллерии село Гуляйполе. Также оккупанты совершили массированный обстрел город Орехов. Вражеские войска нанесли ракетные и авиаудары по гражданской инфраструктуре.
Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что оккупанты штурмовали Орехов и близлежащие населенные пункты, чтобы окружить украинских защитников на Донецком направлении.
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