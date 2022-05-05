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Хотят окружить ВСУ на Донецком направлении. Оккупанты пытаются взять штурмом Орехов

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Запорожье, Четверг 05 мая 2022 10:05
Хотят окружить ВСУ на Донецком направлении. Оккупанты пытаются взять штурмом Орехов Фото: оккупанты пытаются штурмовать Орехов Запорожской области (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают атаковать на Запорожском направлении. Враг пытается ускориться в восточной части области, чтобы взять силы ВСУ в окружение на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую сводку Сил обороны.

"Оккупанты пытаются нарастить темпы активных действий в восточной части области, чтобы оцепить силы ВС Украины на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Также враг вел штурмовые действия в направлении города Орехов и близлежащих населенных пунктов, успеха не имел.

"Основные усилия сосредотачиваются на направлениях Гуляйполя, Орехова, Великой Новоселки", - добавляют военные.

Сейчас Россия в Запорожском направлении проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему логистического обеспечения.

За прошедшие сутки было уничтожено:

  • личного состава - 29 человек, 39 ранены, 1 взят в плен;
  • боевых бронированных машин -11 ед, захвачено 2 ед. БМП;
  • 152 мм гаубиц Д-20 -1 ед;
  • автомобильной техники - 12 ед.

Как сообщалось, 5 мая жители оккупированного российскими войсками Энергодара могут выехать из города в Запорожье. На собственном автомобиле через Васильевку.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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