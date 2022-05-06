Окупанти активізували обстріли у Запорізькій області. Наносять ракетні та авіаційні удари

Російські війська 6 травня активізували обстріли у Запорізькій області. Окупанти застосовують артилерію, авіацію та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації.

"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російська армія близько 11:00 обстріляла з авіації та артилерії село Гуляйполе. Також окупанти здійснили масований обстріл місто Оріхів. Ворожі війська нанесли ракетні та авіаудари по цивільній інфраструктурі.