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Окупанти активізували обстріли у Запорізькій області. Наносять ракетні та авіаційні удари

Фото: окупанти посили обстріли у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська 6 травня активізували обстріли у Запорізькій області. Окупанти застосовують артилерію, авіацію та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації.

"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російська армія близько 11:00 обстріляла з авіації та артилерії село Гуляйполе. Також окупанти здійснили масований обстріл місто Оріхів. Ворожі війська нанесли ракетні та авіаудари по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ повідомили, що окупанти штурмували Оріхів та прилеглі населені пункти, щоб оточити українських захисників на Донецькому напрямку.

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Війна Росії проти УкраїниЗапорожская область